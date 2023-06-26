سياحة دهوك تتوقع استقبال أكثر من 100 ألف سائح في عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك، اليوم الاثنين، عن استعدادها الكامل لاستقبال الآلاف من السياح خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير دائرة السياحة في دهوك خيري علي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الدائرة أنهت جميع الإجراءات اللازمة في المواقع السياحية استعداداً لاستقبال السياح خلال أيام العيد".

وتوقع علي أن "يصل عدد السياح إلى أكثر من 100 ألف سائح من محافظات الوسط والجنوب خلال أيام عيد الأضحى إلى المناطق السياحية في محافظة دهوك"، مشيراً إلى "تشكيل لجان من قبل دائرة السياحة لتفقد ومراقبة المواقع السياحية وضمان تقديم الخدمات الجيدة للسائحين".