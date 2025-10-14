سومو تعلن تصدير نحو 2.5 مليون برميل من إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشف معاون مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حمدي شنكالي، يوم الثلاثاء، عن كميات النفط المصدرة من نفط إقليم كوردستان منذ استئناف عمليات التصدير ولغاية الآن.

وقال شنكالي، لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "الشركة باعت حوالي مليونين ونصف المليون برميل من نفط اقليم كوردستان منذ استئناف الصادرات ولغاية اليوم".

وأضاف أن "الوضع بات طبيعيا بشأن صادرات نفط الإقليم"، مرجحاً أن يتم تجديد الاتفاق النفطي الثلاثي المبرم بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في الاقليم نهاية العام الحالي.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر فيشخابور إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/ مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.