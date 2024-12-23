"سولين برزنجي".. قصة طباخة كوردية انتقلت من البطالة إلى الشهرة (صور)

شفق نيوز/ قيود المجتمع لم توقف مسيرتها وتنمر المتابعين لم يعيق سعيها لتكون إحدى صانعات الطعام المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذي هي قصة سولين برزنجي، من اهالي السليمانية وتسكن مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

حيث تمكنت برزنجي من كسب شهرة كبيرة من خلال صنع الطعام ونشر تعليمات لتعليم الطبخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الشيف برزنجي لوكالة شفق نيوز، "بعد ان تخرجت عام 2018 من ادارة الاعمال، لم اجد عملا في مجالي حيث بحثت سنة كاملة، وقمت بعد ذلك بالتوجه لهذا المشروع الذي بدء بفكرة".

وتضيف، "كأبنة عائلة كبيرة لم يكن مقبولا ان اعمل في مطعم حيث بدأت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي واجري بشكل دائم لقاءات تلفزيونية مع العديد من القنوات".

وتتابع برزنجي "انشر فيديوهاتي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتيك توك والانستغرام والسناب شات وأجد تطورا في هذا المجال من ناحية المتابعين والجمهور".

وتشير الى أن "وجود فتاة تعمل على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مقبولا كثيرا لدى المجتمع وهو تحدٍ لها لذلك قمت بحظر اعداد كبيرة من المتابعين بسبب تصرفات غير لائقة بدرت منهم".

وتابعت، أن "المرأة التي تعمل في هذا المجال يجب ان تدرك ما هو الجمهور لأن المتواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي هم من مختلف الفئات وهناك اشخاص يتابعون المرأة التي تصنع الطعام لاسباب اخرى لذا على المرأة اخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم".

وحول عملها قالت برزنجي، إن "الاطعمة التي اصنعها هي صحية واحاول ايجاد بدائل صحية مثل بدائل للسكر الصناعي والطحين الابيض وأصنع الاطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهذا النهج اتبعه في عملي على وسائل التواصل الاجتماعي".