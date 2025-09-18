سوق للنساء فقط.. تجربة مميزة لتمكين المرأة في دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

افتتحت في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، سوق مخصصة للنساء المنتجات بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً بمشاركة 27 امرأة من مختلف مناطق المحافظة.

وحضرت وكالة شفق نيوز السوق والتقت بعدد من المشاركات في هذا المشروع الذي يشجع النساء على الاعتماد على ذاتهن وإيجاد مصادر دخل تعينهن على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وقالت مديرة منظمة "هاريوان"، نشبير حسين، إن "المنظمة عملت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تنظيم دورات تدريبية مكثفة لهؤلاء النساء شملت مجالات متعددة، مثل الخياطة وصناعة الحلويات الشرقية والغربية وفنون الطهي، بالإضافة إلى التجميل وصناعة الإكسسوارات، وذلك من أجل تأهيل المشاركات وتمكينهن من اكتساب مهارات عملية تتيح لهن الدخول إلى سوق العمل بثقة".

وأضافت حسين أن "السوق الذي تم افتتاحه اليوم يعد ثمرة لهذه الجهود حيث تمكنت المشاركات من عرض منتجاتهن المتنوعة وبيعها بما يحقق مردوداً مالياً يساعدهن في إعالة أسرهن".

وأوضحت أن "المرأة الكوردية تمتلك قدرات كبيرة غير أن هذه القدرات تحتاج إلى الدعم والتشجيع كي تتاح لهن الفرص المناسبة للانخراط في مجالات العمل المختلفة، وإثبات حضورهن في المجتمع".

من جانبها عبرت (أم بروين) وهي إحدى المستفيدات من المشروع، عن تقديرها لهذه المبادرة مؤكدة أنها وزميلاتها "تعلمن الكثير من المهارات الجديدة التي مكنتهن من الاعتماد على أنفسهن ومساندة أسرهن".

وأشارت السيدة إلى أن "مشاركة النساء في هذا السوق جاءت لعرض منتجاتهن المصنوعة بأيديهن أملاً في تحقيق فائدة مالية تساهم في تحسين ظروفهن المعيشية".