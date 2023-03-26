سوق خاص لليالي رمضان في دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، فتح سوق خاص بـ"ليالي رمضان"، في تيرمينال العام غربي المدينة.

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك، مللت عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة وبالتعاون مع دائرة السياحة، أقامت هذا السوق".

وأضاف عصمت، أن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على السوق الذي يتضمن أكثر من 40 محلاً تجارياً تباع فيه أنواع مختلفة من مستلزمات شهر رمضان".

وأشار إلى "إنشاء مسرح مفتوح تقام فيه (التراتيل والأناشيد الدينية)، بالإضافة إلى ألعاب فلكلورية قديمة تخص التراث الكوردي"، مشيراً إلى وجود "اطباء ومختبرات طبية في السوق، تقوم بإجراء الفحوصات الطبية للزائرين بدون مقابل".

وأوضح المسؤول المحلي، أن "السوق هو الأول من نوعه في دهوك، وأن عددا من السيارات خصصت مجانناً للراغبين في زيارة السوق من داخل مركز المدينة".