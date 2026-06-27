سوق السلمانية للعملة: شائعات وراء تذبذب الدولار.. ونتوقع انخفاضه خلال الأسبوع الجاري

شفق نيوز - السليمانية

أكد المتحدث باسم سوق الدولار في السليمانية، جبار گوران، يوم السبت، أن التذبذب الذي شهدته قيمة الدينار العراقي أمام الدولار خلال الأيام الماضية كان نتيجة تداول شائعات غير صحيحة، فيما توقع تحسن سعر صرف الدينار خلال الأسبوع الجاري.

وقال گوران، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاءت بسبب انتشار بعض الشائعات غير الدقيقة، إلا أن البنك المركزي العراقي نفى جميع الأنباء المتداولة بشأن إجراء أي تغيير في سعر صرف الدينار".

وأضاف أن "المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيق نظام (ASYCUDA) ما تزال مستمرة، وقد جرى في وقت سابق توقيع مسودة اتفاق خاصة بالنظام"، مبيناً أن "التطبيق الكامل للنظام في المنافذ الحدودية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الدينار".

وأشار گۆران إلى أن "التوقعات تشير إلى تحسن قيمة الدينار العراقي أمام الدولار خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار الإجراءات الرامية إلى تنظيم حركة التجارة والتحويلات المالية".

وخلال الأيام الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل حاد في العراق جراء تأثر السوق المحلية بتقارير إعلامية وتكهنات تفيد بنية الحكومة الاتحادية تعديل سعر الصرف الرسمي من 132 ألفاً إلى 160 ألفاً لكل 100 دولار؛ بغية تغطية العجز وتمويل المرتبات الشهرية، على خلفية الضغوط المالية المتأتية من توترات المنطقة وتأثر سلاسل إمداد الطاقة.

وفي مقابل قلق الأسواق، سارع البنك المركزي العراقي إلى تفنيد هذه الأنباء، مؤكداً في بيان له التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجه لتعديل السعر الحالي في ظل متانة الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح المركزي العراقي أن جهوده الإصلاحية بلغت مراحلها النهائية لإعادة دمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار تدريجياً في نظام التحويل الخارجي بعد استيفائها المعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال، بالتزامن مع رفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني للشركات والأعمال التجارية لدعم الشمول المالي، مشدداً على أن إدارة ملف النقد تتم بامتثال كامل مع المنظومة المالية العالمية.

ورغم رسائل الطمأنة الرسمية، إلا أن الأسواق المحلية تظهر سلوكاً حذراً يتجلى في تباطؤ وتيرة تراجع الدولار؛ في مؤشر على أن استعادة الثقة الكاملة في المعاملات اليومية تحتاج إلى مدى زمني أطول لتجاوز آثار التكهنات والشائعات التي أربكت حركة العرض والطلب.