سوق الجمعة في أربيل.. وجهة الباحثين عن السلع منخفضة الأسعار (صور)

شفق نيوز- أربيل

تشهد سوق الجمعة في أربيل حركة نشطة كل أسبوع، إذ يتوافد المئات من مختلف مناطق المدينة بحثاً عن مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وملابس وأدوات شخصية مستخدمة، وبأسعار تُعد خياراً مناسباً لأصحاب الدخل المحدود.

ويقول عدد من باعة السوق لوكالة شفق نيوز، إن الإقبال يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً مع تزايد أسعار السلع في الأسواق النظامية، ما يجعل السوق الأسبوعي خياراً مثالياً للعثور على بدائل أقل كلفة وأكثر تنوعاً.

وذكر سيروان، وهو أحد الباعة في السوق منذ أكثر من عشر سنوات، لوكالة شفق نيوز، أن السلع المعروضة تشمل "كل ما قد يخطر على البال"، من أجهزة إلكترونية وأدوات كهربائية وقطع غيار وهواتف ومستلزمات المطبخ وحتى قطع الأثاث الصغيرة.

وأضاف: "يأتي الناس بحثاً عن ما يناسب ميزانياتهم، ونحن نسعى إلى توفير بضاعة جيدة وبأسعار معقولة".

من جانبه، قال دانا محمد، الذي اعتاد على التردّد أسبوعياً على السوق، إنه يجد في سوق الجمعة خيارات واسعة لا تتوفر في أماكن أخرى، مضيفاً: "أحياناً أشتري قطعاً مستعملة بحالة جيدة جداً وبسعر لا يتجاوز ربع سعر الجديدة، السوق مناسب خصوصاً للعائلات التي ترغب في التوفير".

ويشير الباعة إلى أن الحركة تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وتبلغ ذروتها قبل الظهر، حيث تمتلئ ممار السوق بالمتبضّعين الذين يساومون ويبحثون عن أفضل الصفقات.

كما يحرص البعض على زيارة السوق بانتظام لما يوفره من "كنوز مخفية"، لا تظهر إلا لمن يجيد البحث.

وتُعد سوق الجمعة إحدى أبرز الأسواق الشعبية في أربيل، وتمثّل مساحة اقتصادية واجتماعية تستقطب مختلف شرائح المجتمع، نظراً لتنوّع السلع المعروضة فيه وأسعاره التنافسية التي تلبي احتياجات الزائرين.