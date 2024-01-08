سوق الاستثمار العقاري في كوردستان.. قوانين وبنى تحتية زادت تماسكه بوجه التحديات

شفق نيوز/ رغم ظهور العديد من الأزمات في البلاد خلال الفترة الماضية، التي أثرت على مختلف المجالات، لكن سوق الاستثمار العقاري في اقليم كوردستان مازال متماسكا نوعا، واقفاً بوجه الكثير من التحديات.

وقال محمد برادوستي، وهو مستثمر محلي لوكالة شفق نيوز ان "القوانين الخاصة في اقليم كوردستان تساعد جداً في الاستثمار، وكذلك الأمن هو واحد من الأمور الأساسية التي يبحث عنها المستثمرون للعمل، وهذا متوفر في الإقليم أيضاً، والبيئة فيها مناسبة للاستثمار فضلا عن أن الأزمات التي نمر بها مؤقتة".

وحول تأثير تذبذب سعر صرف الدولار على سوق الاستثمار العقاري، أشار برادوستي إلى أن "صعود ونزول اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي كان له تأثير مباشر على المشاريع حيث أن المواطن يحتار في شراء وحدة سكنية بالدينار او الدولار بسبب هذا التذبذب، وهذا التأثير مازال مستمرا على السوق".

ومن جانبه قال الباحث في الشأن الاقتصادي سيروان نجم الدين لوكالة شفق نيوز، إن "سوق الاستثمار العقاري في اقليم كوردستان مازال في حال جيد مقارنة بأماكن أخرى رغم المعوقات الكثيرة، وذلك لامتلاك الاقليم بنية تحتية قوية من هذه الناحية اذ عملت حكومة كوردستان على كسب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين من ناحية الأمن والاستقرار ومن ناحية القوانين التي تتمتع بالكثير من التسهيلات وهذا الأمر جعل سوق الاستثمار العقاري يكون متماسكا الى حد كبير".

واضاف ان "السوق العقاري واجه بشكل عام تحديات كبيرة من ناحية زيادة توجه الزبائن لشروط السلامة من الزلازل والحرائق وغيرها، والشركات العاملة في الإقليم تحاول في الوقت الحالي مواكبة هذه المتطلبات التي تُعتبر جديدة في البلاد نوعا ما وكان دور حكومة الاقليم كبيرا في هذا المجال".

وكانت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، قد اعلنت في وقت سابق، بأن سنة 2023 كانت مثالية للاستثمار في الإقليم رغم التحديات الاقتصادية التي مرت بها كوردستان.