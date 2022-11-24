سورية الجنسية.. تفاصيل جديدة عن انتحار فتاة "القرية اللبنانية" في أربيل

شفق نيوز / كشف مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بانتحار فتاة في حي القرية اللبنانية وسط المدينة.

وبعد عصر اليوم، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من الطابق السادس من أحد مباني القرية اللبنانية في مدينة أربيل.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من المصدر، أن "الفتاة تحمل الجنسية السورية، وكانت تعمل في إحدى النوادي الليلية، وتعيش مع عدد من صديقاتها في إحدى شقق القرية اللبنانية".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن ياشرت بالتحقيقات، وبعد أن ألقت القبض على صديقات الفتاة المنتحرة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.