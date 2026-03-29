سوريا والإمارات والأردن يدينون استهداف مقر إقامة نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز- متابعة

أدانت وزارات الخارجية السورية والإماراتية والأردنية، يوم الأحد، الهجمات التي استهدفت مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تدين “بأشد العبارات الهجمات الإرهابية” التي طالت مقر إقامة بارزاني، معتبرة أن هذه الأعمال “نُفذت من قبل مجموعات خارجة عن القانون”.

وأضافت أن هذه الهجمات تمثل “تهديداً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”، وتشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكدة موقفها الداعم لاستقرار العراق ووحدة أراضيه، ورفضها جميع أشكال التدخل المسلح في شؤونه الداخلية.

من جانبها، أبدت وزارة الخارجية الإماراتية، تضامن دولة الإمارات الكامل مع رئيس إقليم كوردستان العراق وعائلته، والحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان في هذه الظروف.

كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

في السياق، أدانت الأردن استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، معتبرة ذلك اعتداء مرفوض وانتهاك لأمن واستقرار العراق.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامن الأردن الكامل مع العراق وإقليم كوردستان، ودعم أمن واستقرار البلد وسلامة أراضيه.