سوريا.. الإدارة الذاتية تسلم أفرادا من عائلات داعش لألبانيا

شفق نيوز/ سلمت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم السبت، 19 شخصا من أفراد عائلات تنظيم داعش من حملة الجنسية الألبانية إلى وفد من حكومة بلادهم بمدينة القامشلي كبرى المدن الكوردية في الإدارة الذاتية.

وضم وفد الحكومة الألبانية كل من مارك غريب السفير الألباني في لبنان وسوريا والأردن والعقيد غليديس نانو مدير مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الأمن الألباني والرائد أندرت دوده.

وضم الرعايا الألبان الذين تم تسليمه ١٤ طفلاً، و٥ نساء كانوا متواجدين في مخيم روج بريف مدينة ديرك (المالكية).

وتمت عملية التسليم بعد توقيع وثيقة رسمية بين الجانبين أعقبه عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وخلال المؤتمر الصحفي قال عبد الكريم عمر، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية "وفقاً لقوانينا وسياستنا تجاه هذا الملف قمنا بالتحقيقات اللازمة ولم يثبت أي أدلة تدين النساء حول ارتكابهم جرائم على أراضي شمال وشرق سوريا".

ودعا عمر، المجتمع الدولي و أوروبا مجدداً، إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وبصورة خاصة الأطفال لأن هؤلاء الأطفال أبرياء وضحايا هذه الحرب، وبقاءهم في الأجواء الإرهابية يهدد بإنعاش داعش من جديد وإنشاء جيل إرهابي جديد أيضاً".

وقال السفير مارك غريب، "لقد تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في سوريا والأخوة بين المكونات ولقد سمعت حديثاً إيجابياً من الإدارة حول هذا الموضوع، ونتمنى أن يتم إيجاد حل سياسي يشمل كافة المكونات ونتمنى مستقبلا آمناً لسوريا".

وأكد على موقف بلاده بانها ستتحمل مسؤولية مواطنيها في المنطقة، كما شكر الإدارة لتعاونها في عملية تسليم الأطفال والنساء.