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سوريا.. القاضي الشرعي لداعش بقبضة الأسايش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T14:37:57+0000
سوريا.. القاضي الشرعي لداعش بقبضة الأسايش

شفق نيوز / أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا" الأسايش"، يوم الأربعاء، القبض على القاضي الشرعي لداعش الإرهابي، في مخيم الهول شرق الحسكة.

وذكر المركز الإعلامي للأسايش" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "(أبو محمد الجميلي) من محافظة الأنبار العراقية، مواليد 1959، كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق وانضم بعدها لصفوف تنظيم داعش كأمير شرعي و مفتي و استمر بعمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وكانت الأسايش قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إطلاق حملة أمنية يشارك فيها 5000 عنصر من أسايش وقسد في مخيم الهول شمالي سوريا، وانها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

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