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سوريا.. الديمقراطي الكوردستاني يدين حرق مكتبه في عامودا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T15:26:36+0000
سوريا.. الديمقراطي الكوردستاني يدين حرق مكتبه في عامودا

شفق نيوز/ أدان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا، يوم الثلاثاء، إحراق مكتبه من قبل مجموعة شبابية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في مدينة عامودا بمنطقة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرارا للأعمال الترهيبية التي يقوم بها انصار حزب الاتحاد الديمقراطي والمجموعات المسلحة التابعة لهم وبمسمياتهم المختلفة، ضد كوادر وانصار ومكاتب حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا، حيث اقدمت منتصف  ليلة امس الاثنين على حرق مكتب حزبنا في مدينة عامودا بسكب مادة المازوت على أساسات المكتب وحرقها".

وأضاف، أن "هذه الاعمال العدائية والدخيلة على مجتمعنا وما سبقتها من اعمال إرهابية تهدف الى نشر الرعب بين المجتمع الكوردي لاستغلالهم وابتزازهم بهدف السيطرة وفرض سلطة الأمر الواقع عليهم، وعدم الاكتراث  بواقع وظروف شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة، للتغطية على فشلهم السياسي والإداري والامني".

وتابع البيان، "اننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا ندين بشدة هذه الاعمال الترهيبية، ونؤكد بأن هذه الممارسات لن تثني عزيمة حزبنا والمجلس الوطني الكوردي عن النضال من أجل شعبنا وقضيته القومية  ، مع كافة مكونات الشعب السوري".

وقال إن "استهداف حزبنا الديمقراطي الكردستاني _ سوريا والمجلس الوطني الكوردي في سوريا هو استهداف للنضال الوطني الكوردي والمشروع القومي الكوردي الذي يناضل من أجله ابناء شعبنا وقواه الوطنية".

وأشار إلى أن "المجلس يمثل الكورد السوريين في المجتمع الكوردي وفي المحافل الدولية وضمن أطر المعارضة السورية، كما هو استهداف لجهود توحيد الموقف الكوردي، واختبار لجدية الراعي الأمريكي لذلك".

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