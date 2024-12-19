"سوريا الجديدة" وخطر الإرهاب على طاولة مسعود بارزاني وممثل غوتيريش

شفق نيوز/بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق، محمد الحسان، خطوات وحوارات الأطراف السياسية في إقليم كوردستان لتشكيل الحكومة الجديدة، وأكدا على ضرورة الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وتوليها المسؤولية "في ظل هذه التطورات السياسية الحساسة".

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم مسعود بارزاني استقبل اليوم الخميس، الحسان والوفد المرافق له، وتطرقا للخطوات والحوارات بين الاطراف السياسية في الاقليم لتشكيل الحكومة الجديدة وتسلمها لزمام الامور في ظل هذه الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة.

واشار البيان الى ان اللقاء شهد تسليط الاضواء على تطورات الاحداث والتغييرات في سوريا والمنطقة بصورة عامة وتم الحديث عن مخاطر عودة ظهور الارهاب والفكر المتطرف واحتمالات تسلل الارهابيين من سوريا كخطر جدي يكون له تداعيات على العراق والمنطقة ككل، مضيفا ان الجانبين بحثا اهمية التنسيق الامني بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بهذا الصدد.

وأضاف البيان ان الجانبين اعربا عن الامل ان يعود الهدوء للاوضاع في سوريا، وان يشهد هذا البلد الاستقرار وان يتم حل المشكلات والمتغيرات عبر الحوار والتفاهمات للتوصل الى الحلول التي تصب في خدمة مصالح فئات الشعب السوري.