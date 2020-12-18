سوريا.. الاسايش تعتقل عشرات المطلوبين في حملة تمشيط

شفق نيوز/ شنت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا يوم الجمعة حملة تمشيط بريف مدينتي القامشلي وتربسبيه / القحطانية اعتقلت خلالها 46 شخصيا مطلوباً للعدالة.

وقالت قوات الاسايش في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قواتها شنت حملات مداهمة الجمعة، في ريف مدينة قامشلو الشرقي وريف بلدة تربه سبيه بالتنسيق مع النيابة العامة ومجالس العدالة الاجتماعية.

وخلال عمليات المداهمة، ألقت الاسايش القبض على 46 مطلوبا للعدالة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المطلوبين حسب البيان.

في الأثناء، أبلغت مصادر وكالة شفق نيوز، بأن قوات الاسايش والشرطة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية اعتقلت الجمعة عشرات الشبان المتخلفين عن الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي (الخدمة العسكرية) الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.