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سوريا.. افتتاح كلية لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-03T20:03:17+0000
سوريا.. افتتاح كلية لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ افتتحت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" يوم الخميس كلية لقوى الأمن الداخلي على مستوى شمال وشرق سوريا، في مدينة رميلان الواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق القامشلي كبرى المدن الكوردية في مناطق الإدارة الذاتية.

وقال مصدر عسكري من الأسايش لوكالة شفق نيوز، "تم افتتاح كلية لقوى الأمن الداخلي على مستوى شمال وشرق سورية تحت شعار (معا لإرساء الأمن، معا للتقدم بقوى الأمن الداخلي)، وبدأت أوّل دورة تدريبية اليوم وتستمر لمدة ستة أشهر".

وأضاف المصدر أن "الدورة التدريبية تضم متدرّبين من كافة مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، بمشاركة (154) ضابطاً وضابطة".

وحضر مراسم افتتاح الكلية، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي وشخصيات من المؤسسات العسكرية والمدنية للإدارة الذاتية.

ودعت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش" أمس الأربعاء، وسائل الإعلام لتغطية مراسم افتتاح الكلية، إلا أنها منعتهم اليوم من الدخول إلى الكلية، وسمحت فقط لوسائل الإعلام التابعة والمقربة من الإدارة الذاتية بتغطية الحدث.

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