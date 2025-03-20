سوريا.. احتفالات غير مسبوقة بـ"نوروز" بعد سقوط الأسد

شفق نيوز/ شهدت المدن الكوردية في سوريا، مساء الخميس، أجواء احتفالية غير مسبوقة وإيقاد شعلة نوروز، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتفالات التي عمّت كبرى المدن الكوردية، ومنها قامشلو، عفرين، كوباني، الحسكة، وديرك، حيث تجمع المحتفلون حول شعلة نوروز وأقاموا حلقات الرقص والدبكة الفلكلورية.

وأعربت شيرين شيخي، وهي من سكان مدينة قامشلو، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، عن سعادتها قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي نحتفل فيها بعيد نوروز بدون نظام البعث وحكم آل الأسد. نحن نتطلع إلى سوريا جديدة، حرة وديمقراطية، تضمن حقوق الكورد القومية المشروعة".

وأضافت شيخي، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول، مؤكدةً أنه "لم يعد من الممكن لأي نظام يحكم سوريا أن يقصي الكورد أو يحرمهم من حقوقهم".

وللمرة الأولى، شهدت مناطق الساحل السوري ومدينة السويداء إيقاد شعلة نوروز من قبل الأهالي، في خطوة تعبّر عن تضامنهم مع الكورد ومشاركتهم أفراحهم بهذه المناسبة القومية.

من جانبه، قال شيار يونس، وهو ناشط كوردي، للوكالة، إن "نظام الأسد اتبع لعقود سياسة فرّقت مكونات الشعب السوري عن بعضها البعض، لكن اليوم نشهد مشاركة واسعة من السوريين في احتفالات عيد نوروز دون خوف أو قيود".

وأضاف يونس، أن "النظام عمل على زرع الانقسام بين السوريين، مما خلق حالة من عدم الثقة والخوف بين مكوناتهم العرقية والدينية والطائفية".

كما شهدت المناسبة تفاعلا واسعا من قبل الفنانين والممثلين السوريين، حيث وجه العديد منهم رسائل مصورة قدموا خلالها التهاني للشعب الكوردي بعيد نوروز.

وفي سياق متصل، وصل الفنان السوري سميح شقير اليوم إلى مدينة قامشلو، حيث سيقدم فقرة غنائية ضمن احتفالات نوروز في المدينة.

ويُعد عيد نوروز مناسبة سنوية يؤكد فيها الكورد على هويتهم القومية، وارتباطهم بأرضهم التاريخية، إلى جانب رفع صوتهم والمطالبة بحقوقهم السياسية في سوريا.