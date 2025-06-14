سوران.. نهر يتبلع طفلا وجرار زراعي ينهي حياة رجل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في ادارة سوران المستقلة باقليم كوردستان، يوم السبت، عن انتشال جثة طفل في الخامسة من عمره كان قد غرق في نهر قوبة كلالة، فيما لقي رجل مصرعه في حادث انقلاب جرار زراعي كان يستقله.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها "ابلغت عن وقوع حادث غرق في نهر قوبه كلالة، لذلك توجه فريق من مركز الدفاع المدني في جومان الى مكان الحادث، بعد ان تبين غرق طفل يدعى محمد سوران سليم يبلغ الخامسة من عمره في النهر".

واشار البيان الى انه "تم انتشال جثة الطفل الضحية وهو من اهالي مدينة اربيل كان صحبة اهله في رحلة بالمنطقة"، لافتا الى انه "تم نقل جثة الطفل الى مستشفى جومان ومنها الى معهد الطب العدلي في سوران".

وفي حادث منفصل، لقي رجل مصرعه اثناء انقلاب جرار زراعي كان يقوده في قرية كليتة التابعة لناحية ورتي.

وافاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في سوران، بأن "الجرار انقلب على السائق، وادى الحادث الى اصابته بجروح بليغة، فتم نقله الى مستشفى آشتي حيث لفظ انفاسه الاخيرة لشدة اصاباته".

واشار الى ان "هوية الضحية غير معروفة الا انه شاب يبلغ من العمر مابين 30 الى 35 عاما"، لافتا الى انه "سيتم تشرح جثته في المستشفى لمعرفة اسباب الوفاة".