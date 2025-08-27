سوران.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار لغم في جومان

شفق نيوز- سوران

أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم أرضي في حدود قضاء جومان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تلقت بلاغاً يفيد بانفجار لغم أرضي في قضاء جومان، حيث وصلت الفرق المختصة إلى مكان الحادث بإشراف مدير الدفاع المدني في جومان".

ووفقاً للمعلومات الأولية التي أوردها البيان، فإن الحادث أدى إلى "مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقل جثة الضحية (كارزان ميرزا) البالغ 25 عاماً إلى مستشفى جومان".

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أكد في شباط/ فبراير 2025، أن العراق يعد من "أكثر الدول تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية" نتيجة تراكم الحروب والنزاعات على مر العقود الماضية.

وأوضح الغراوي في بيان، أن "هذه المخلفات تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، إذ بلغ عدد الضحايا في إقليم كوردستان 13,500 شخص عام 2022".

وكشف أن "أكثر من 6600 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية تم تحديدها كمناطق ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2003، وقد تم تطهير أكثر من 4540 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2024، ورغم هذه الجهود، ما تزال أكثر من 2000 كيلومتر مربع بحاجة إلى عمليات إزالة وتطهير".