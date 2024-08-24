سوران.. اندلاع حريق في مبنى أُعدَّ ليكون قسما داخليا للطلبة في ديانا (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سوران المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في مبنى تم إعداده كقسم داخلي لطلبة جامعة سوران في ناحية ديانا، لافتا إلى أن الحريق حصل بسبب تماس كهربائي.

وجاء في بيان لمديرية الدفاع المدني في سوران ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحريق حصل في في مبنى في حي آزادي في شارع سوران –ديلزيان بناحية ديانا، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء التابعة ديانا وسوران توجهت الى مكان وتمكنت من إخماد الحريق بوقت قياسي.

واشار البيان الى ان هذا المبنى هو واحد من المباني المؤجرة كأقسام داخلية لطلبة جامعة سوران، مبينا ان ممثل المديرية في لجنة تجديد العقود الخاصة بالأقسام الداخلية التابعة لجامعة سوران كان قد ازم أصحاب المباني بالالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة وتوعدهم بإلغاء العقود في حال عدم الالتزام بالعقود.

واضاف البيان ان صاحب المبنى كان اكد الاسبوع الماضي استعداده لتنفيذ الشروط ويتم حاليا العمل على ربط منظومات السلامة التي تحددها مديرية الدفاع المدني وتم رفع جميع السقوف البلاستيكية، مبينا الى ان ذلك كان سببا في عدم احتراق المبنى بالكامل وسرعة السيطرة على الحريق.

وطمأن البيان الجميع بأنه لن يتم السماح للمباني غير الملتزمة بالشروط والتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني للعام الحالي بالتعاون مع رئيس جامعة سوران من أجل ضمان سلامة حياة الطلبة، لافتا الى ان سبب الحريق الذي نشب في المبنى كان تماسا كهربائيا خلف اضرارا مادية ومن دون اية خسائر بشرية.