سوران.. اعتقال متهم "خطير" أقام علاقات مع عشرات النساء ثم ابتزهن

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة سوران باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، اعتقال متهم وصفته بالـ"خطير"، مبينة أنه أقام علاقات مع عشرات الفتيات والنساء وقام بتهديدهن وابتزازهن عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لشرطة سوران ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة مركز مدينة سوران تمكن اليوم الاربعاء، من اعتقال متهم مطلوب من قبل محكمة تحقيق زاخو يدعى (س ص ع) وفقا للمادة 2 من قانون سوء استخدام اجهزة الاتصال"، مبينا انه "نتيجة للتحقيق اتضح ان المتهم المذكور اقام علاقات غرامية مع عشرات الفتيات والنساء ومن ثم قام بتهديدهن واستغلالهن".

واضاف البيان ان "الشرطة تطالب المواطنين بصورة عامة والنساء بصورة خاصة ان يكونوا واعين ومتيقظين وان يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صحيحة"، لافتا الى انه "في حال حصول اية مشكلة عليهم الاتصال بالشرطة بهدف مساعدتهم وحمايتهم من اية خطط او تهديدات ادبية واخلاقية".