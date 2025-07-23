سوران.. اعتقال امرأة متخصصة بسرقة محال الصاغة

شفق نيوز- سوران

أعلنت مديرية شرطة إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال امرأة قامت بعدة عمليات سرقة للعديد من محال صاغة الذهب في وفرّت إلى إدارة زاخو المستقلة، مبينة أن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع زاخو.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد تلقي شكوى من صاحب محل صياغة في مكتب مكافحة إجرام سوران وزعم تعرضه لسرقة عدة قطع ذهبية، مبيناً أنه بقرار من القاضي تم فتح ملف بالتحقيق وشرعت مفارز مكافحة إجرام سوران بالبحث.

وأضاف البيان أنه بعد متابعة دقيقة تمكنت المفارز من تحديد المتهمة وهي امرأة تسكن خارج إدارة سوران، لافتاً إلى أنه بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم التمكن بالتنسيق والتعاون مع مديرية شرطة زاخو من اعتقال المتهمة في زاخو.

وأشار البيان إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بالعديد من عمليات سرقة الذهب من محال الصاغة، مضيفاً أن المتهمة محتجزة الآن بقرار القاضي استناداً للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي.