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أسواق مكتظة وغياب للإجراءات الوقائية في القامشلي استعداداً للعام الجديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-31T10:23:19+0000
أسواق مكتظة وغياب للإجراءات الوقائية في القامشلي استعداداً للعام الجديد

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة القامشلي إقبالا كبيراً من الأهالي على التسوق صباح اليوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز اكتظاظاً في الأسواق مع غياب واضح للإجراءات الوقائية بين المتسوقين من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي بالرغم من فرض الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا حظر تجوال جزئي في عموم مناطقها.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الأربعاء تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 (كورونا) في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال عبدالله حسن (ستيني) من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إنه فضل هذا العام البقاء في منزله وعدم الخروج للتسوق خشية أن يصاب بكورونا جراء الازدحام الكبير في الأسواق.

ويضيف حسن "أنا أعاني من مرض تحسس صدري وأحاول جاهدا تجنب الإصابة بكورونا ولكني مجبر للتسوق بنفسي وتوفير حاجياتنا اليومية من مواد غذائية وخضار وغيرها كون أولادي يقيمون خارج البلاد".

وحذر حسن من "مساهمة ازدحام الأسواق في زيادة أعداد الإصابة بكورونا نتيجة حصر فتح الأسواق ضمن حظر التجوال الجزئي لغاية الساعة الخامسة مساءً ما تسبب بنتائج عكسية وازدحام كبير أمام المحلات والأفران وفي الأسواق خلال الفترة الصباحية".

وتوصي منظمة الصحة العالمية بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كأهم إجراءين للحد من تفشي فيروس كورونا.

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