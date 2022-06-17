سواق غاضبون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية

شفق نيوز/ اقدم عدد من سائقي المركبات في مدينة السليمانية، يوم الجمعة، على قطع الطريق بمحافظة كركوك احتجاجا على قلة كمية الموزع في محطات السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان هذا قلة المحطات التي توزع البنزين المدعوم من قبل حكومة الاقليم ولد زخماً كبيراً في طوابير توزيع الوقود.

وأعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية أن سعر البنزين سيبقى 800 دينار وسيكون متاحا في مدينة السليمانية والمناطق التابعة لها.

فيما اكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ، يوم امس الخميس ، عن تزويد السليمانية وحلبجة بأكثر من مليون لتر من البنزين.

جاء هذا بعد أن أصدر رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان تعليمات لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين وضبط الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، أن أكثر من مليون لتر من البنزين ستصل إلى محافظات السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين.

وبدأ يوم امس توزيع مادة البنزين في 17 محطة وقود في اربيل و 15 محطة وقود في دهوك يوم الخميس وبسعر 800 دينار للتر الواحد.