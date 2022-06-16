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سواق الأجرة في السليمانية: بانتظار قرارات حكومة كوردستان حول اسعار البنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T06:42:12+0000
سواق الأجرة في السليمانية: بانتظار قرارات حكومة كوردستان حول اسعار البنزين

شفق نيوز/ نفى ممثل سواق المركبات الاجرة في السليمانية، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن تنظيم تظاهرات جديدة بشأن اسعار البنزين.

وقال ممثل گوسلان هورامي لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تداولتها بعض الوكالات الاخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم تظاهرة من قبل سواق مركبات الاجرة عارية عن الصحة"، مؤكداً "لا توجد نية لإقامة تظاهرة جديدة احتجاجاً علىأسعار البنزين في الوقت الحالي".

وعزا هورامي، سبب ذلك الى أن "سواق الاجرة بانتظار قرار حكومة اقليم كوردستان بتخفيض سعر البنزين في محطات الإقليم"، مبيناً أن "ارتفاع الاسعار اثر بصورة كبيرة على اوضاع السواق والمواطنين على حدا سواء".

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان، امس الاربعاء، عن اتخاذها حزمة اجراءات جديدة للتحكم باسعار البنزين قالت إنها ستنفذ خلال يومين، وقررت رفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفية البنزين.

وعلى مدى الاسابيع الماضية، نظم سواق مركبات الأجرة في السليمانية وإدارة گرميان بإقليم كوردستان، تظاهرات احتجاجية بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ويتخوف سواق المركبات من تكرار سيناريو الاعوام السابقة بأن يزداد سعر الوقود في فصل الصيف الذي يكون فيه استخدام الوقود بصورة أكثر دون أن يستطيعوا رفع أسعار الأجرة بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين.

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