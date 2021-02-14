أسواق السليمانية.. نبات طبيعي لذيذ ويعالج ارتفاع الكوليسترول بـ3 آلاف دينار

شفق نيوز/ شهدت أسواق الخضروات في مدينة السليمانية، عرض النبات الطبيعي "الكعوب" أمام الزبائن، مع بدء موسم حصاده.

ونبات الكعوب أو كما يسمى بالكوردية "قنر"، هو من النباتات الشوكية البرية التي تنبت طبيعيا في سفوح الجبال وفي بعض المناطق المنحدرة وتظهر بعد سقوط الأمطار.

ويقول باقي محمد احد بائعي الكعوب في اسواق مدينة السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا النبات ينمو في المناطق الجبلية في كردستان وله فوائد كثيرة وطعم طيب يقلل من نسبة الدهون في الدم الكولسترول ويحمي الجسم من الاصابة بالسكري والسرطان".

ويتابع محمد؛ أن "موسم جني الكعوب يبدأ في الرابع من شهر شباط وينتهي في شهر حزيران".

أما طريقة طبخه، يبين محمد أن "طريقة طبخه ينظف الكعوب من الأوراق الشوكية ويطبخ الجزء الأبيض منه فقط، إما وحده او مع البيض او اللحم، كما أن له نكهة طيبة".

وبشأن اسعاره المتداولة في أسواق مدينة السليمانية؛ يشير محمد إلى أن "سعر الكيلوغرام الواحد يترواح ما بين 3000 آلاف دينار أو أكثر، وينخفض بوفرته في الأسواق".