أسواق السليمانية تكتظ بالمتبضعين استعداداً لعيد الفطر (صور)

شفق نيوز/ ما هي إلا ساعات أو يوم أخير وينتهي شهر رمضان ليحل عيد الفطر وفقاً لترجيحات العديد من الدول الإسلامية والمجمعات الفقهية، وبهذا الصدد شهدت أسواق مدينة السليمانية في إقليم كوردستان حركة مزدحمة لاقتناء مستلزمات وكماليات للأطفال والكبار وانتهاء بمعدات الشواء وغيرها.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجولت في أسواق المدينة ورصدت تفاصيل استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر، كما استطلعت آراءهم، حيث أكدوا أن هذا العيد يشبه الأعياد السابقة وهم متشوقون ليعيشوا مظاهره وسط أجواء البهجة والسرور.

وقال المواطن كارزان احمد، لمراسل وكالة شفق نيوز إن "الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر تمضي على قدم وساق إذ قصدنا سوق السليمانية لشراء المستلزمات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فهذا العيد له خصوصية لدى المسلمين وخصوصا الصائمين لهذا فالأحتفال به يجب أن يكون بمستوى الحدث".

وبين أن "الاستعدادات للعيد تكون في العادة مبكرة جداً حيث نتوجه إلى السوق لاستكمال أغراض العيد من متطلبات الأكلات الخاصة والملابس وغيرها من مستلزمات الأطفال قبل اكتظاظ الأسواق".

وأضاف "نقصد سوق السليمانية رغم أننا من دربنديخان لشراء بعض المستلزمات التي يتميز بها سوق السليمانية عن غيره وخاصة فيما يتعلق بالكرزات والملابس التي تعد أسعارها معقولة عن بقية الأسواق".

وعلى الجانب الحكومي، يقول مدير الرقابة التجارية في السليمانية، سوران غفور، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الحكومية والمتمثلة بالرقابة التجارية والأمن الاقتصادي واللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية وضعت خطة قبل شهر رمضان ومن ضمن الخطة مراقبة أسعار السلع الخاصة بالعيد".

واكد غفور "ستكون لنا جولات ميدانية ليلية ونهارية في الأسواق والمراكز التجارية لمتابعة أسعار السلع على الرغم من ارتفاعها في الأيام الماضية لأسباب كثيرة أهمها تذبذب سعر الدولار وارتفاع أسعار بعض السلع من المنشأ لكن بعض المواد تراجع سعرها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان".

وختم بالقول "أسعار أغلب السلع التي ارتفعت في الفترة الأخيرة ستتراجع بعد أيام قليلة جدا".