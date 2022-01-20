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أسوار قلعة أربيل تتشح بالبياض (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T18:12:17+0000
أسوار قلعة أربيل تتشح بالبياض (صور)

شفق نيوز / بينما تتشح معظم مناطق إقليم كوردستان، بالبياض، جراء موجة صقيع وتساقط للثلوج، إلا أن المشهد يختلف عندما يتعلق الأمر بقلعة أربيل عاصمة الإقليم، التي تحتضن أسوارها الزائر الأبيض، وسط أجواء قل ما تشهد المدينة خلال فصل الشتاء.

ونالت قلعة أربيل، قلب عاصمة إقليم كوردستان، تصنيف منظمة "اليونسكو" للتراث العالمي في العام 2014، ولها أهمية أثرية ومعمارية لدى علماء الآثار حول العالم.

والقلعة محاطة بسور منذ أيام العصر العثماني وتقع في وسط المدينة، على قمة تل، وازدهرت المنطقة خلال مراحل الحضارات التي تعاقبت، وشيدت المبان وانشئت الطرق على محيطها.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل ارتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.

وطالبت مديرية مرور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، الأهالي بعدم الخروج من دورهم بتاتا، محذرة من ان الشوارع "متجمدة" وان مئات السيارات علقت على جانبي نفق بيرمام.

وتشهد عموم مدن اقليم كوردستان هطول ثلوج وانخفاض حاد بدرجات الحرارة بدأ مطلع الاسبوع الجاري، كما شهدت محافظات العراق انخفاضاً بدرجات الحرارة واعلنت الكثير منها تعطيل الدوام الرسمي.

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