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"دانة غاز" تعلن "تحسنا كبيراً" في الدفعات النقدية المستلمة من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-06T10:11:03+0000
"دانة غاز" تعلن "تحسنا كبيراً" في الدفعات النقدية المستلمة من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" يوم الخميس عن ارتفاع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها في إقليم كوردستان العراق ومصر بنسبة 107% على أساس سنوي في العام 2021 لتصل إلى 1.38 مليار درهم مقارنة بـ 667 مليون درهم في العام 2020.

وأوضحت الشركة صباح اليوم، أن هذا التحسن الكبير في مستوى التحصيل يعود إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط وتسارع وتيرة تحصيل الدفعات النقدية في مصر وتسوية المستحقات القديمة في إقليم كوردستان.

وقالت إن حصتها من الدفعات النقدية المتسلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي في إقليم كردستان ارتفعت بنسبة 80 % إلى 674 مليون درهم في عام 2021 مقارنة 374 مليون درهم في عام 2020.

يذكر أن "دانة غاز" أعلنت تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر 2021، من الحكومة المصرية.

ونوهت أنه بتسلمها هذه الدفعة ينخفض إجمالي المبالغ المستحقة على مصر إلى أقل من 30 مليون دولار (110 ملايين درهم)؛ وذلك عند أدنى مستوى منذ بدء عملياتها التشغيلية في مصر عام 2007.

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