"سنوحد البيت".. قيادي في اليكيتي: محافظ كركوك من حصة الكورد وإدارة المحافظة للجميع

شفق نيوز/ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبد الله، يوم الأحد أن منصب محافظ كركوك هو من حصة الكورد وشكل إدارة الحكم في كركوك سيكون حكم بمشاركة الجميع، متوقعا بدء الاتحاد اجتماعاته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد عطلة رأس السنة.

وقال ستران عبد الله في تصريح لـ شفق نيوز أن "حصول الاتحاد الوطني الكوردستاني على أعلى المقاعد في مجلس محافظة كركوك هو كما أعلنه الاتحاد في بداية حملة الانتخابية حينما قلنا أننا سنحصل على أكثر المقاعد بين القوى المتنافسة".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ونتائج الانتخابات تثبت بأن منصب المحافظ من حصة الكورد ومن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني فيما سيكون نظام حكم المدينة حكم بمشاركة جميع المكونات ، كما أكدته الرئيس الراحل مام جلال بأن مدينة كركوك هي باقة ورد تشمل الجميع".

وأكد عبد الله أن "نتيجة الانتخابات أكدت ان منصب المحافظ هو من حصتنا اتحاد وطني ومن حصة الكورد كقومية"، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني عليه أن يبدأ مفاوضاته مع الأطراف السياسية وقبل كل شيء يجب أن يتفاوض مع الحزب الديمقراطي لتوحيد البيت الكوردي وبعدها مع المكونات الأخرى كون جميع الجهات الفائزة في الانتخابات من حقها إدارة كركوك ونحن مع تلك النظرة اعتماداً على ثلاثة أسس، أولها مبادئ الاتحاد الوطني التي تؤكد على حق الجميع في المشاركة في إدارة كركوك وهو مبدأ باقة الورد نتائج الانتخابات، والأساس الثالث متعلق بقانون الانتخابات والذي يؤكد على على أن جميع الأذواق يجب أن تساهم في تشكيل الحكومة لهذا نتوقع بدء المفاوضات بعد عطلة رأس السنة مع الأطراف الكورية والأطراف الأخرى".

وبين أن "الجهات الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات سوف لا تهمش بل ستشارك في إدارة المحافظة والباب مفتوح أمام جميع الأطراف لتشكيل ائتلاف يضمن مشاركة الجميع في إدارة المحافظة".