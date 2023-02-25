سنجار .. مقتل راعيين بظروف غامضة

شفق نيوز / كشف مصدر حكومي في سنجار، اليوم السبت، عن مقتل راعيي ماشية بظروف غامضة في احدى القرى التابعة للقضاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن " الحادث وقع في قرية هركو القريبة من مجمع خان صور التابعة لناحية سنوني شمال سنجار".

وأضاف المصدر أن "الضحيتين من قرية هركو الاول يبلغ من العمر 17 عاماً والثاني 15 عاماً"، موضحاً أن "الضحيتين كانا يرعيان ماشيتهما من دون معرفة اسباب الحادثة".

وبيّن المصدر أن "مجمع خان صور تسيطر عليها عناصر حزب العمال الكردستاني منذ اجتياح تنظيم داعش عام 2014".