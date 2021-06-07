سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سنجار.. فصيل مرتبط بالعمال الكوردستاني يحتجز راعيين اثنين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-07T14:40:05+0000
سنجار.. فصيل مرتبط بالعمال الكوردستاني يحتجز راعيين اثنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع بأن فصيلاً مسلحاً مرتبطاً بحزب العمال الكوردستاني احتجز يوم الاثنين راعيين اثنين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وفي اتصال هاتفي مع مراسل وكالة شفق نيوز، قال المصدر إن "وحدات حماية سنجار احتجزت راعيين اثنين عندما كانا على مقربة من أحد مقارها القريبة من الحدود مع سوريا في قضاء سنجار".

وأضاف المصدر أن "الراعيين تمكنا من الاتصال بذويهما وإبلاغهم بأنهما محتجزان لدى تلك القوات، قبل إغلاق هاتفيهما وانقطاع أخبارهما".

ولا تزال وحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا تنتشر في أجزاء واسعة من قضاء سنجار، رغم اتفاق أبرمته الحكومة العراقية مع إقليم كوردستان العام الماضي يقضي بإخراج جميع الفصائل من القضاء.

وتقول بغداد إنها بدأت بتنفيذ الاتفاق منذ أواخر العام العام وأنها أخرجت المجموعات المسلحة من القضاء بما في ذلك الفصائل والتنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

لكن حكومة الإقليم تقول إن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بقاء تلك الفصائل منتشرة في القضاء؛ بل وأن أعدادها تزايدت في الأشهر الأخيرة قادمة من سوريا المجاورة.

related

مسؤول محلي: اهالي سنجار يعاودون النزوح بسبب حزب العمال الكوردستاني

Date: 2021-04-06 11:32:13
مسؤول محلي: اهالي سنجار يعاودون النزوح بسبب حزب العمال الكوردستاني