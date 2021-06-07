سنجار.. فصيل مرتبط بالعمال الكوردستاني يحتجز راعيين اثنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع بأن فصيلاً مسلحاً مرتبطاً بحزب العمال الكوردستاني احتجز يوم الاثنين راعيين اثنين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وفي اتصال هاتفي مع مراسل وكالة شفق نيوز، قال المصدر إن "وحدات حماية سنجار احتجزت راعيين اثنين عندما كانا على مقربة من أحد مقارها القريبة من الحدود مع سوريا في قضاء سنجار".

وأضاف المصدر أن "الراعيين تمكنا من الاتصال بذويهما وإبلاغهم بأنهما محتجزان لدى تلك القوات، قبل إغلاق هاتفيهما وانقطاع أخبارهما".

ولا تزال وحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا تنتشر في أجزاء واسعة من قضاء سنجار، رغم اتفاق أبرمته الحكومة العراقية مع إقليم كوردستان العام الماضي يقضي بإخراج جميع الفصائل من القضاء.

وتقول بغداد إنها بدأت بتنفيذ الاتفاق منذ أواخر العام العام وأنها أخرجت المجموعات المسلحة من القضاء بما في ذلك الفصائل والتنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

لكن حكومة الإقليم تقول إن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بقاء تلك الفصائل منتشرة في القضاء؛ بل وأن أعدادها تزايدت في الأشهر الأخيرة قادمة من سوريا المجاورة.