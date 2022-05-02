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سنجار.. تدهور الأوضاع الأمنية يفاقم أزمة النزوح في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T17:28:35+0000
سنجار.. تدهور الأوضاع الأمنية يفاقم أزمة النزوح في دهوك

شفق نيوز / وصل عدد النازحين من قضاء سنجار، إلى محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلى ٦٤٦ عائلة فارّة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق شمال القضاء.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، بير ديان، إن "العائلات النازحية تم نقلهم إلى مخيمات عدة في المحافظة". وأوضح ديان، أن "اجتماعاً سيعقد يوم غد، بين دائرته ومنظمة بارزاني الخيرية، بخصوص هذا الموضوع".

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك. وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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