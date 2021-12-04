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سنجار تحتضن نصب "جيلان بطرس".. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T10:11:32+0000
سنجار تحتضن نصب "جيلان بطرس".. صور

شفق نيوز/ ازيح الستار في قضاء سنجار (غربي نينوى)، اليوم السبت، عن نصب الفتاة الإيزيدية جيلان برجس التي رفضت أن تكون سبية لدى تنظيم "داعش" واقدمت على الانتحار حفاظاً على نفسها خلال الأيام الأولى من خطفها عام 2014

وقال مواطنون من سنجار، لوكالة شفق نيوز، إن الستار ازيح عن نصب الفتاة الايزدية في ناحية كرعزيز جنوبي سنجار، مبينين أن الفتاة الايزدية جيلان من مواليد 1995 وكانت سبية لدى تنظيم "داعش" ورفضت عرض الزواج من مسلحي التظيم واقدمت على الانتحار بقطع شرايين يدها رافضة أن تطال ايادي الارهابيين اليها.

و"جيلان برجس" من عائلة الام شه مئ المعروفة بمقتل 32 من عائلتها اثناء اجتياح تنظيم "داعش" لسنجار عام 2014.

واجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الأول من العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

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