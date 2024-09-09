سمير هورامي: المالية الاتحادية توافق على صرف رواتب موظفي الاقليم لشهري آب وأيلول

شفق نيوز/ أعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان اليوم الاثنين، أن وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، طلبت خلال الاجتماع بين وفدي الإقليم وبغداد، إرسال قوائم رواتب شهري آب وأيلول، لضمان تحويل الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وفقاً للآلية المتفق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي.

وأوضح سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء،خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الحكومة العراقية قد أرسلت مبلغ تريليون و181 مليار دينار كرواتب لشهري تموز وآب، وقد تم صرف 998 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب شهر تموز، بينما تبقى 183 مليار دينار. نحن ننتظر من الحكومة العراقية تحويل المبلغ المتبقي لسداد الرواتب".

وأضاف أن "وزير المالية العراقي طلب إرسال قوائم رواتب شهري آب وأيلول لضمان تحويل الأموال وفقاً للآلية المتفق عليها مع حكومة إقليم كوردستان".

وأشار هورامي إلى أن "الحكومة العراقية قد أثارت ثلاث نقاط خلال الاجتماع، تتعلق بقوائم الرواتب، نظام البايومتري، ورواتب موظفي المناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على ضرورة حل هذه القضايا بحلول نهاية العام الجاري، واستمرار بغداد في إرسال الرواتب".