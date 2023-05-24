سماء غائمة وأمطار وغبار في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الاربعاء، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد محافظات الإقليم انخفاضا في درجات الحرارة من 1-3 درجات مع سماء غائمة بشكل كامل، مرجحا تساقط أمطار خفيفة في مناطق مختلفة إضافة إلى تصاعد خفيف للغبار.

وأضافت أنه بسبب قوة الرياح فمن المتوقع أن يكون تصاعد الغبار اكثر في محافظة السليمانية وإدارة كرميان.

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في اربيل 36 ، السليمانية 32 ، دهوك 32 ، حلبجة 34 ، كرميان 42 ، زاخو 32

سوران 29.