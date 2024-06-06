"سمايلي لاند" تحتضن أطفال العراق بمسابقة رسم (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مسابقة رسم للأطفال العراقيين، ضمن الدورات التي تحتضنها مدينة ألعاب "سمايلي لاند" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاماً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تقام المسابقة على مراحل مختلفة عدة، يبدأ فيها الأطفال بالرسم ومن ثم تحديد أجمل الصور من قبل بعض المعلمين التربويين وتوزيع الجوائز.

وتعمل Smileyland والمجموعات المُساعِدة، على فصل الأطفال عن عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادتهم إلى عالم قدراتهم الجسدية والعقلية ليكونوا منفتحين على مثل هذه المسابقات.