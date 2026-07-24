سماع دوي 5 انفجارات متتالية في سماء أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد شهود عيان، صباح الجمعة، بسماع دوي 5 انفجارات متتالية في سماء مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت الثلاثاء الماضي، الهجمات الإيرانية المتكررة على أربيل والسليمانية في إقليم كوردستان، معتبرة أن هذه "الهجمات تمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة العراق".

وتأتي تلك الإدانات فيما لا تزال أربيل تشهد هجمات واعتراضات جوية متلاحقة، إذ تدوي انفجارات في سماء المدينة بشكل شبه يومي، ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية.