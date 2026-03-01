قصف جديد يستهدف القنصلية الاميركية في اربيل

شفق نيوز- اربيل

افاد مصدر محلي في اربيل، يوم الاحد، بتعرض القنصلية الاميركية لهجوم جديد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بسماع دوي أربعة انفجارات قوية قرب القنصلية الأميركية في أربيل مع سماع صوت منظومة الدفاع المضادة أيضاً، مشيراً إلى تعرض القنصلية لهجوم جديد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولم تصدر على الفور معلومات رسمية بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار.

وتعرضت قاعدة حرير الجوية في أربيل، التي تضم قوات أميركية، لهجومين متتاليين اليوم الأحد، أحدهما بعد الساعة الرابعة فجراً والآخر قرابة 8:30 صباحاً، من دون تأكيد ما إذا كانا بصواريخ أم بطائرات مسيّرة، فيما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد قرب المطار المجاور ولم تُعرف حصيلة الأضرار بعد.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قصف صاروخي طال القاعدة، أمس السبت، حيث سُمع دوي أربعة انفجارات في محيطها، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.