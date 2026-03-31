الدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيرة في سماء أربيل (فيديوهات)

أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت لطائرة مسيرة "مجهولة" في سماء مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن منظومات الدفاع تمكنت من اعتراض المسيرة التي كانت متجهة صوب مطار أربيل الدولي وتفجيرها في الجو، مشيراً إلى أن حطام الطائرة سقط في إحدى المناطق المفتوحة، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة استهداف الطائرة المسيرة وتفجيرها في السماء، وتنشر الوكالة جانباً منها: