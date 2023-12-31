دوي انفجار "كبير" قرب مطار أربيل وتصاعد اعمدة الدخان (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد، بسماع دوي انفجار "كبير" في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "في حدود الساعة 4:45 من عصر اليوم سُمع دوي انفجار كبير قرب مطار اربيل في منطقة عينكاوة"، لافتا إلى أن الانفجار يعتقد أن يكون ناجما عن انفجار طائرة مسيرة".

وفي وقت لاحق؛ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" استهداف "قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل (..) بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو" بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.