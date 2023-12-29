سماع دوي انفجار في قاعدة حرير بأربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بسماع دوي انفجار كبير في قاعدة حرير العسكرية في اربيل مساء اليوم الجمعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "دوي انفجار كبير سُمع في قاعدة حرير العسكرية باربيل قبل قليل".

وأضاف: "يعتقد أن الصوت من هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة العسكرية".

وأمس الخميس، اعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف "مركز للتجسس الفني تابع للكيان الصهيوني شمال شرق اربيل"، بحسب بيان وزعته منصات قريبة من "المقاومة".

فيما نفت حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من يوم الجمعة، وجود أي مقر أو قاعدة إسرائيلية في الإقليم.