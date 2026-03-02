سماع دوي انفجارين في أربيل ضمن محيط القنصلية الأميركية

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارين بالقرب من القنصلية الأميركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن انفجارين وقعا ضمن محيط القنصلية الأميركية في أربيل، الأول لطائرة مسيرة قامت منظومة الدفاع الجوي في القنصلية بإسقاطها من دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأضاف أن الانفجار الثاني لم تُعرف طبيعته، إلا أنه من المرجح أن يكون أيضاً إسقاط لطائرة مسيرة.

منذ اندلاع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرضت مدينة أربيل للعديد من الضربات بطائرات مسيرة استهدفت القنصلية الأميركية وقاعدة حرير الجوية.