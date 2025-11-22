سماع دوي انفجارين شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد شهود عيان، يوم السبت، بسماع دوي انفجارين قويين مجهولي المصدر، في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "دخاناً كثيفاً تصاعد من موقع انفجارين وقعا فوق وادي بيرا المواجه لقرى كوهرزي وبلافة في جبل متين".

واوضح الشهود أن "المنطقة كانت تضم في السابق مقرات لحزب العمال الكوردستاني، إلا أنه بعد إعلان الحزب الانسحاب من منطقة زاب، لا يعرف حتى الآن ما إذا كان عناصره ما زالوا متواجدين هناك أم لا، كما لم يتضح حتى الآن مصدر الانفجارين".