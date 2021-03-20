سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سلطات كركوك تتحرك لإنزال العلم الكوردي من فوق مقر حزبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-20T17:45:20+0000
سلطات كركوك تتحرك لإنزال العلم الكوردي من فوق مقر حزبي

شفق نيوز/ أفاد مصدران بأن قيادة المقر المتقدم في كركوك أمرت، يوم السبت، بإنزال العلم الكوردي من فوق مقر حزبي في المحافظة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الحزب الشيوعي الكوردستاني رفع اليوم علم كوردستان فوق مقره بمنطقة رحيماوا بمدينة كركوك بمناسبة إيقاد شعلة نوروز.

وأضاف المصدر أن "نائب قائد مقر عمليات كركوك أمر مركز شرطة رحيماوا بإنزال العلم من فوق مقر الحزب بالسرعة القصوى".

من جانبه، أكد مسؤول فرع الحزب الشيوعي الكوردستاني شيخ صديق أحمد صحة المعلومات المذكورة، مضيفاً أن الحزب سيقوم بإنزال العلم من فوق مقر الحزب لتجنب وقوع أية مشكلة.

related

لجنة تطبيع كركوك تعمل على تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان

Date: 2019-06-30 20:12:59
لجنة تطبيع كركوك تعمل على تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان

الاتحاد الوطني يفتح النار على محافظ كركوك

Date: 2020-12-03 07:29:13
الاتحاد الوطني يفتح النار على محافظ كركوك

العشائر الكوردية في كركوك تسلم "يونامي" مطالب ابرزها انهاء تواجد المجاميع المسلحة

Date: 2019-07-23 15:35:01
العشائر الكوردية في كركوك تسلم "يونامي" مطالب ابرزها انهاء تواجد المجاميع المسلحة

تنديد بدعوات إعادة "سلب" أراضي الكورد في كركوك

Date: 2020-09-03 17:30:22
تنديد بدعوات إعادة "سلب" أراضي الكورد في كركوك

نيجيرفان بارزاني يفتح ابواب كوردستان لاسعاف جرحى كركوك ويحذر من نشاط ارهابي

Date: 2019-05-31 12:18:36
نيجيرفان بارزاني يفتح ابواب كوردستان لاسعاف جرحى كركوك ويحذر من نشاط ارهابي

مكتب بارزاني يبحث مع الديمقراطي في كركوك اوضاع المناطق التي تتعرض "للتعريب"

Date: 2020-12-15 17:38:24
مكتب بارزاني يبحث مع الديمقراطي في كركوك اوضاع المناطق التي تتعرض "للتعريب"

مسؤول كوردي: أردوغان ينفذ مخططاً توسعياً ويعتزم ضم كركوك والموصل لـ"الدولة العثمانية"

Date: 2019-08-24 08:50:39
مسؤول كوردي: أردوغان ينفذ مخططاً توسعياً ويعتزم ضم كركوك والموصل لـ"الدولة العثمانية"

مسرور بارزاني "متألم" لوضع "غير مقبول" في كركوك ومناطق النزاع

Date: 2020-10-16 09:01:54
مسرور بارزاني "متألم" لوضع "غير مقبول" في كركوك ومناطق النزاع