سلطات كركوك تتحرك لإنزال العلم الكوردي من فوق مقر حزبي

شفق نيوز/ أفاد مصدران بأن قيادة المقر المتقدم في كركوك أمرت، يوم السبت، بإنزال العلم الكوردي من فوق مقر حزبي في المحافظة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الحزب الشيوعي الكوردستاني رفع اليوم علم كوردستان فوق مقره بمنطقة رحيماوا بمدينة كركوك بمناسبة إيقاد شعلة نوروز.

وأضاف المصدر أن "نائب قائد مقر عمليات كركوك أمر مركز شرطة رحيماوا بإنزال العلم من فوق مقر الحزب بالسرعة القصوى".

من جانبه، أكد مسؤول فرع الحزب الشيوعي الكوردستاني شيخ صديق أحمد صحة المعلومات المذكورة، مضيفاً أن الحزب سيقوم بإنزال العلم من فوق مقر الحزب لتجنب وقوع أية مشكلة.