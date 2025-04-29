سلطات اقليم كوردستان تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، التزام حكومة الاقليم بتنفيذ بنود اتفاق سنجار المبرم مع الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة القاها المؤتمر العلمي الدولي الأول بشأن الايزيديين المنعقد في جامعة دهوك والذي يستمر لمدة يومين.

وقال أحمد في كلمته، ان اتفاق سنجار يهدف الى ابعاد المجاميع المسلحة والميليشيات عن قضاء سنجار، وترسيخ سلطة الأمن والاستقرار والقانون في هذه المنطقة، مردفا بالقول، إن هذا الاتفاق إطار لتفعيل عودة العوائل الايزيدية النازحة الى ديارها.

وتابع "هنا اؤكد التزام حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ هذا الاتفاق، ونأمل من الحكومة الاتحادية ان تنهض بمسؤوليتها الحقيقية بهذا المجال لكي نشهد وجود ادارة محلية شرعية تدير سنجار، وتحفظ القوات الامنية القضاء".

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.