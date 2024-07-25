سلطات اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب كمية من المخدرات لبريطانيا

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين في عمليتين، وضبط 40 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة، و19 كتاباً مغطاة بنفس المادة.

وأعلنت المديرية في بيان اليوم، عن العمليتين عن نشاطين أولهما ضبط 19 ملزمة على شكل كتب كانت مغطاة بمادة الكرستال (الميثامفيتامين) كانت معدة لنقلها إلى بريطانيا، وفي النشاط الثاني تمكنت فرق المديرية في مدينة أربيل من اعتقال ثلاثة متهمين ضبطت بحوزتهم كمية (40) كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة.

ووفقا للبيان، فإنه في العملية الأولى، وبأمر من قاضي التحقيق بالاسايش، تم إبلاغ مديرية مكافحة المخدرات في جهاز أمن اقليم كوردستان/ السليمانية عن المتهمين ومصدر الكتب من أجل القبض عليهم، بسبب وجود معلومات تفيد بأنه تم أيضا إعداد كميات أخرى من المخدرات لنقلها.

وتابع البيان أنه تم إلقاء القبض على المتهمين بموجب قانون مكافحة المخدرات وهم قيد التحقيق.