سلسلة غارات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو التركي شن سلسلة غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية نفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة جبل متين الإستراتيجي المشرف على قضاء العمادية في شمالي محافظة دهوك".

وأوضح أن "العملية العسكرية امتدت لتشمل محيط قريتيّ بلافة وكوهرزي الواقعتين في منطقة نهيلي، كما طال القصف جبل بيسمتي المطل على قرية رزيكي على سفح جبل كارة".

وأشار المصدر إلى أنه "لم تتوفر معلومات دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات".