"سلة غذائية للعراق".. إقليم كوردستان ينتج نحو 300 ألف طن من الفواكه

شفق نيوز/ قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الأربعاء، إن الإقليم منطقة "مهمة" في مجال الزراعة، ويُعدُّ سلّة غذائية للعراق كافة، مؤكدة أن الإقليم لطبيعته الجغرافية بات مصدراً لتوفير المياه السطحية لباقي أجزاء البلاد.

جاء ذلك بكلمة ألقتها في إطار فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي بين إيطاليا وإقليم كوردستان، الذي عُقد اليوم، في مقر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية.

وقالت طالباني في كلمتها إن إقليم كوردستان يمتلك أرضاً خصبة للزراعة ويندرج ضمن السلال الغذائية في المنطقة.

وأضافت أن حكومة كوردستان اتخذت خطوات جدية ضمن رؤية تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الماء والغذاء لإقليم كوردستان وباقي العراق، مؤكدة أن التغير المناخي كان له تأثير على دولة المنطقة ومن بينها العراق.

كما أشارت طالباني إلى أن الإقليم يقع في الجزء الشمالي من العراق وهو منطقة آمنة ومستقرة، وفي الوقت ذاته لديه مجموعة من الخصوصيات تميزه عن مناطق وسط وجنوب العراق.

ومضت بالقول إن إقليم كوردستان يمتلك سبعة ملايين دونم صالحة للزراعة، ونحو ثلاثة ملايين شجرة غابات.

وتابعت طالباني القول "لدينا خمسة فروع رئيسية لمصادر المياه"، منوهة إلى أن عملية إنتاج الخضر والفواكه تمضي بشكل جيد في إقليم كوردستان، وسنوياً يبلغ حجم الإنتاج 250-300 ألف طن من الفواكه.