"سلالة دلتا" تتفشى في السليمانية وتخطف 8 مرضى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة السليمانية، يوم الاربعاء، عن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا" في المدينة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين جراءه خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية اياد نقشبندي، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الساعات الـ 24 الماضية شهدت وفاة 8 اشخاص بسبب فيروس كورونا".

من جانبه قال مسؤول العلاقات والاعلام في الدائرة سامان شيخ لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن صحة السليمانية سجلت عدداً من الاصابات بفيروس كورونا المتحور "دلتا"، مبيناً أن المرضى هم في قيد المراقبة الصحية.

وطالب المواطنين بتجنب التجمعات للحيلولة دون زيادة الحالات المصابة, مشدداً على أخذ التعليمات الصحية للوقاية من المرض.

وتابع لطيف، أن الفحوصات مستمرة يومياً للاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا, والمشتبه باصابتهم بحالة "دلتا" يعاد فحصهم مرة ثانية للتاكد من اصابتهم بالمرض ووضعهم في المستشفى اذا تطلب ذلك وحسب حالتهم الصحية.

واعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، في 19 تموز الجاري، عن تسجيل أول إصابة فيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، مشيرة الى انها تقوم الان باجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الاشخاص.

وسبق أن أعربت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في 9 تموز الجاري، عن مخاوفها من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الإقليم، في إشارة، إلى سلالة "دلتا" التي تعد شديدة العدوى.